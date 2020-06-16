أخبار البنوك.. تفاصيل البرامج والقروض المقدمة للمرأة في 5 مصارف

تقدم عدد من البنوك الحكومية والخاصة برامج لتمويل مشروعات المرأة لتمكينها اقتصاديًا والعمل على رفع مستوى معيشتها، واستمرارًا للخدمات التي تقدمها "الوطن"، نستعرض تفاصيل برامج تمويل المرأة العاملة في بعض البنوك مثل بنك ناصر والبنك التجاري الدولي والبنك العقاري المصري والبنك المصري لتنمية الصادرات على النحو التالي:

بنك ناصر

ويقدم بنك ناصر قرض مستورة للمرأة بحد أدنى 4 آلاف جنيه وبحد أقصى 20 ألف جنيه، دون فوائد، وبمصروفات إدارية 7% تخصم مرة واحدة، ويسدد على أقساط شهرية بحد أقصى 24 شهرًا.

وتشمل شروط الحصول على القرض الآتي:

- أن تكون مصرية الجنسية.

- ألا يقل سن المستفيدة عن 21 عامًا ولا يزيد على 60 عامًا.

- يفضل من لها سابق خبرة في المشروع المطلوب تنفيذه.

- تقديم عروض أسعار بالنسبة للمشروعات قبل الموافقة عليها.

- أن تتمتع بسمعة حسنة عن طريق عمل الاستعلام الميداني.

وتشمل الأوراق المطلوبة للحصول على القرض:

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- إيصال مرافق حديث وحال عدم توافره يكتفي بالبحث الاجتماعي موضحا به محل الإقامة.

- استعلام ميداني عن العميلة بمعرفه اللجنة ودراسة المشروع.

- تقديم ما يفيد بشراء مستلزمات للمشروع.

- بحث اجتماعي لأبناء المرأة مستحقة الدعم - إن وجد - الرقم التأميني للمقترض.

البنك العقاري المصري

يقدم البنك العقاري قرض DIVA الذي يهدف لدعم المرأة العاملة من خلال تلبية احتياجاتها ومتطلباتها وتسهيل المقومات والعوامل التي تساعدها على الإبداع والتألق.

البنك يتيح تمويلا يصل لـ300 ألف جنيه وفترة سداد تصل لـ7 سنوات، إضافة إلى بطاقة ائتمان تصل إلى 50 ألف جنيه.

ويشترط البنك ألا يزيد سن المستفيدة على 65 عاما عند نهاية مدة القرض، وأن يكون الحد الأدنى للدخل 3000 جنيه، والحد الأدنى لمدة العمل سنتين.

بطاقة هي بالبنك التجاري الدولي CIB

يقدم البنك بطاقة "هي" الائتمانية والتي صًممت بشكل خاص، لكي تتمتع المستفيدة بالعديد من المميزات والعروض التي تلبي احتياجاتها اليومية وتمنحها تجربة بنكية مميزة.

- ​تقدم خصومات تصل إلى 40% في مجموعة متنوعة ومختارة من المتاجر المتخصصة بالمرأة.

- إمكانية الاشتراك التلقائي في برنامج تأمين حياة "هي" بقيمة 25 ألف جنيه.

- تغطية تأمينية على مديونية البطاقة تصل إلى 500 ألف جنيه.

- دخول مجاني لصالات الاستراحة في مطارات مختارة بأنحاء الشرق الأوسط بغض النظر عن درجة تذكر السفر أو عدد مرات السفر.

- إمكانية إصدار حتى 4 بطاقات إضافية لأفراد أسرتك.

- نظام التقسيط يصل إلى 36 شهرًا بأقل معدل فائدة.

- ​نقطتان مكافأة مقابل كل جنيه مصري عند إنفاق المشتريات باستخدام بطاقة CIB "هي" الائتمانية، ويتم احتساب النقاط بعد أول عملية تُستخدم فيها البطاقة خلال شهرين من إصدار البطاقة.

- 20 ألف نقطة إضافية حين تصل مجموع المشتريات بالبطاقة إلى 20 ألف جنيه خلال 3 شهور من إصدار البطاقة. ​

البنك المصري لتنمية الصادرات

ويقدم بنك تنمية الصادرات برنامج Expo lady لتمويل المشروعات التصديرية بتمويل يصل إلى مليون جنيه.

ويشترط للحصول على التمويل الآتي:

- أن يكون رأس مال المشروع مملوك بنسبة لا تقل عن 51% لسيدات الأعمال أو مملوك بنسبة لا تقل عن 20% لسيدات أعمال وشغل امرأة واحدة على الأقل منصب المدير التنفيذي أو نائبة.

- ألا يقل رأس المال عن 100 ألف جنيه مصري، ومبيعات سنوية من مليون جنيه مصري وبحد أقصى 10 ملايين جنيه.

- أن يكون نشاط المشروع مرتبط بالتصدير أو الإنتاج للسلع التي يتم تصديرها بشكل مباشر أو إنتاج السلع البديلة للواردات.

وتصل فترة السداد من سنة وتصل إلى 4 سنوات و5 سنوات للمصدرين، ويشترط ألا يقل السن عن 21 عامًا ولا يزيد على 65 عامًا.

كارت معاكي من بنك التجاري وفا إيجيبت

"معاكي" هو كارت خصم مباشر علي الحساب البنكي مصمم خصيصًا لتلبية احتياجات السيدات، من خلال تقديم قيمة مضافة تستفيد منه حاملة البطاقة بعروض مميزة في مجالات اهتمامها من التسوق والتجميل، مع الاستمتاع بكاش باك على المشتريات، فضلًا عن الخصومات الطبية المتاحة من خلال المستشفيات النسائية حتى 20%.