أخبار البنوك.. كيف تحصل على قرض سيارة بـ500 ألف جنيه ببطاقتك الشخصية؟

يقدم البنك الأهلي اليوناني برنامج تمويل السيارات والذي يتيح لك فرصة اقتناء سيارة أحلامك، دون إثبات للدخل أو حساب الحد الأقصى، فقط بصورة البطاقة وإيصال كهرباء أو غاز أو تليفون حديث لعنوان المنزل.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية للمتابعين والقراء، الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على القرض..

مميزات التمويل

- دون مفردات مرتب أو إثبات للدخل.

- سعر عائد متميز ونظام أقساط مرنة.

- الحصول على موافقتك في 24 ساعة.

خصائص التمويل

- الحد الأدنى للدفعة المقدمة 50% من ثمن السيارة.

- مدة السداد تصل إلى 60 شهرًا.

- الحد الأدنى لمبلغ القرض هو 15 ألف جنيه.

- قيمة التمويل تصل إلى 500 ألف جنيه.

شروط الحصول على التمويل

- يمنح التمويل للمصريين والأجانب المقيمين.

- الحد الأدنى لعمر المتقدم 21 عامًا.

المستندات المطلوبة

1. صورة واضحة وسارية من بطاقة الرقم القومي (صورة واضحة وسارية من جواز السفر للأجانب).

2. إيصال خدمات (كهرباء /غاز/تليفون) حديث لعنوان الإقامة الحالي.

3. عرض أسعار للسيارة المراد شراؤها.

4. استمارة طلب شراء كاملة بالبيانات المطلوبة.

5. عرض أسعار للسيارة المراد شراؤها.

6. استمارة تأمين على الحياة.

خطوات الحصول على القرض

بمجرد تسليم المستندات المطلوبة إلى البنك سيقوم البنك بالاتصال بك خلال 24 ساعة حال حصولك على الموافقة لشراء السيارة، وبعد المكالمة زر فرع البنك لتوقيع العقود والشيكات وإيداع الدفعة المقدمة.

ويمتلك البنك شبكة متنوعة من أفضل معارض السيارات في السوق المصري يجب الحصول على السيارة المراد شراؤها منها.

وللحصول على السيارة المراد شراؤها اتباع الآتي

- إيداع الدفعة المقدمة في الحساب.

- توقيع العقود والشيكات.

- يصدر البنك خطاب تسليم السيارة لك للتوجه إلى معرض السيارات واستلام السيارة.

- يسلم معرض السيارات السيارة لك وترخيصها مع وضع حظر البيع لصالح البنك.

- إصدار وثيقة تأمين شاملة لصالح البنك.

- التأشير بحظر البيع لصالح البنك على خطاب المرور.