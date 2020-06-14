أخبار البنوك.. قرض لكبار السن يصل لـ1.5 مليون جنيه في 5 بنوك

أخبار البنوك.. واحدة من الخدمات اليومية التي تقدمها "الوطن" إلى قرائها، حيث تتنافس بعض البنوك الخاصة والحكومية العاملة في السوق المصرية لتقديم بعض التسهيلات إلى عملائها، من خلال إتاحة حسابات التوفير والحسابات الجارية والقروض الشخصية والودائع وفق شروط وتسهيلات معينة.

ونستعرض خلال هذا التقرير تفاصيل وشروط القرض الذي تقدمه البنوك بضمان المعاش لكبار السن في بعض البنوك العاملة في السوق المحلية منها بنك مصر والإسكندرية والتعمير والإسكان وبنك ناصر الاجتماعي ضمن أخبار البنوك على النحو التالي:

أخبار البنوك.. قرض كبار السن من بنك مصر

- تصل قيمة القرض إلى 500 ألف جنيه.

- مدة تقسيط تصل إلى 8 سنوات لصاحب المعاش الأصلي، و7 سنوات للمستفيد من المعاش.

- أقل سعر عائد ومصروفات إدارية.

- وثيقة تأمين مجانية على الحياة.

- لا يشترط وجود ضامن للعميل.

بنك ناصر الاجتماعي

ويقدم البنك خدمات اجتماعية مميزه لفئات المواطنين الذين تعجز مواردهم الذاتية عن مواجهة الظروف الاجتماعيه المتعددة وتمنح القروض الاجتماعية بحد أقصى 10 آلاف جنيه ودون فوائد، وبمصاريف إدارية بسيطة، وتسدد على أقساط شهرية لمدة ثلاث سنوات، ويجرى إعدامها حال وفاة المقترض.

وفي حال الاقتراض بضمان المعاش الافتراضي يشترط ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن عشرون عامًا، وتحويل القسط أو المرتب على البنك.

وفي حال الاقتراض بضمان المعاش / المعاش المستحق يشترط تحويل القسط أو المعاش على البنك، وفي حالة المعاش المستحق يتم تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وللحصول على الخدمة يشترط إحضار صورة بطاقة الرقم القومي للمقترض والضامن "سارية"، والرقم التأميني للمقترض والضامن والمستفيـد، وبيان مفردات (مرتب / معاش) للمقترض ومرتب الضامن.

بنك التعمير والإسكان

يمنح بنك التعمير والإسكان هذه النوعية من التمويل إلى أصحاب المعاشات المبكرة، وإلى المحالين للتقاعد أيضًا لبلوغهم السن القانونية، مثل تمويل بغرض "التشطيب، رحلات، سياحة، حج وعمرة"، من خلال الشروط الآتية:

- ألا يزيد سن العميل على 65 عاما، في نهاية فترة التمويل.

- يجرى تمويل صاحب المعاش أو المستفيد من المعاش.

- يصل القرض إلى نحو مليون جنيه مصري.

- تأمين على الحياة مجانا حتى انتهاء مدة القرض.

- مرونة في فترة السداد تبدأ من 6 أشهر حتى 120 شهرًا.

المستندات المطلوبة:

1. صورة بطاقة الرقم القومي (سارية).

2. إيصال مرافق أو خدمات (حديث) لم يمر عليه 3 أشهر.

3. بيان معتمد بمفردات المعاش الشهري والموافقة على تحويل معاش المقترض، مع مراعاة أن تكون صادرة من الجهة القائمة بالصرف ومختومة بخاتم الجهة.

4. ألا يقل قيمة المعاش أو الدخل للمتقدم للحصول على القرض (في حالة وجود دخل آخر) عن 1200 جنيه.

كما يمكن تقديم أي مستندات تدل على مصادر دخل أخرى (إن وجدت).

البنك الأهلي اليوناني NBG

- الحصول على الموافقة خلال 72 ساعة.

- سعر عائد تنافسي ومصاريف إدارية مخفضة.

- إمكانية شراء مديونيتك من أي بنك آخر.

- وثيقة تأمين على الحياة حتى انتهاء مدة القرض مجانًا.

- فترة سداد مرنة تبدأ من 6 أشهر وتصل إلى 60 شهرًا.

- مبلغ القرض يصل إلى 75 ألف جنيه مصريًا.

شروط التقدم للحصول على التمويل:

- الحصول على معاش شهري ثابت.

- الحد الأدنى الصافي الشهري للمعاش 1750 جنيه مصري.

- إمكانية تحويل المعاش على حساب بالبنك الأهلي اليوناني.

- مدة الإقامة في السكن الحالي لا تقل عن 6 أشهر.

المستندات المطلوبة:

1. صورة من بطاقة الرقم القومي.

2. إيصال كهرباء / غاز / مياه حديث بمحل الإقامة.

3. بيان مفردات المعاش.

بنك الإسكندرية

- فترة السداد تصل إلى 12 عامًا.

- تصل قيمة التمويل إلى مليون وخمسمائة ألف جنيه.

- الحصول على تأمين مجاني على الحياة خلال مدة التمويل.

- إمكانية اختيار طريقة احتساب العائد (عائد ثابت/عائد متغير).

- إمكانية تأجيل 12 قسط علي التوالي خلال مدة التمويل.

- الحد الأدنى للمعاش الشهري 1000 جنيه.

- يشترط ألا يزيد عمر العميل عند انتهاء القرض عن 65 عامًا.

المستندات المطلوبة:

1. صورة من بطاقة الرقم القومي.

2. شهادة حديثة بالمعاش الشهري.

3. فواتير مرافق حديثة للتليفون أو الكهرباء أو الغاز (لم يمض على تاريخها ثلاثة أشهر بحد أقصى).

4- التعهد بتحويل المعاش إلى بنك الإسكندرية.

ويمكن أن يطلب البنك مستندات إضافية وفقًا لبرنامج التمويل.