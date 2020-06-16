المترو: ندرس التعاقد على 100 جهاز حراري لقياس حرارة الركاب بسبب كورونا

كشف مصدر مسؤول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، عن أن الشركة تدرس مخاطبة وزارة الصحة لتوريد 100 جهاز حرارى لقياس حرارة الركاب قبل استقلال قطارات المترو، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، وتوفير كافة الحماية والسلامة للركاب، إضافة إلى الكشف عن أى حالات يشبته فى إصابتها بالفيروس بين الركاب خلال اتجاها إلى المحطات لاستقلال القطارات، بحيث يتم رصد أى ركاب يظهر عليه أعراض كورونا لسرعة التعامل معه وحجزه ونقله لأقرب مستشفى لإجراء تحليل pcr للكشف عن مدى إصابته فعليا بفيروس كورونا من عدمه.

وقال المصدر، في تصريحات لـ"الوطن"، إن الشركة تواصل عقد ندوات توعوية للعاملين عن فيروس كورونا وطرق انتشاره وكيفية مقاومتة، واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور للكمامات وبث رسائل إذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس، بالإضافة إلى تحذير أى راكب لا يرتدى الكمامة الطبية تعرضه لغرامة فورية.

ومن جانبه، أكد المهندس على الفضالي رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، أن حركة مسير القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو تسير بشكل منتظم منذ صباح اليوم الثلاثاء، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، مشيراً إلى أن ساعات العمل تبدأ من الساعة الخامسة والربع صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساء، تنفيذا لساعات حظر التجوال، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، موضحاً أن الشركة إلزمت جميع الركاب بارتداء الكمامات الطبية أثناء إستقلال القطارات.

وأضاف الفضالي، في تصريحات للوطن، أن الشركة حريصة على تنفيذ كافة الإجراءات الأحترازية اللازمة للتصدي لفيروس كورونا المستجد، مؤكداً أن 100% من ركاب المترو ملتزمون بقرار مجلس الوزراء بارتداء الكمامات الطبية للأسبوع الثالث على التوالي أثناء إستقلال المترو، لافتاً إلى أن جميع القطارات العاملة على الخطوط الثلاثة تخضع لعمليات تعقيم وتطهير يومياً قبل ساعات التشغيل.