التفاصيل الكاملة لأزمة طرد سفير ليبيا بالقاهرة باجتماع عربية النواب

هاجم النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، وزارة الخارجية المصرية الإبقاء على سفير حكومة السراج بالقاهرة،لافتا إلى أن حكومة السراج هى حكومة غير شرعية ولم تحصل على موافقة مجلس النواب الليبىالشرعى المنتخب، مُشيرا إلى أن حكومة السراج وقعت اتفاقية خيانة وعار تقضى بفتح أبوابليبيا للاحتلال الأجنبى والسيطرة على ثروات ومُقدرات الشعب الليبى من النفط والغاز.

وأوضح بكرى، خلال اجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد رسلان،رئيس اللجنة، أن الأحداث التى تشهدها ليبيا والغزو التركى الممنهج الذى يستهدف إعادةإنتاج الاضى له انعكاسات خطيرة على الأمن القومى المصرى، مُضيفا: "كما أنه يجعلنانتساءل عن سبب الإبقاء على سفراء حكومة السراج فى الدول الأعضاء بجامعة الدول العربيةوفى القلب منها جمهورية مصر العربية".

وتابع بكرى:"إذا كانت مصر ووزارة الخارجية المصرية تستند فى موقفها إلى أنها تبقى على سفيرحكومة السراج انطلاقا من اعتراف الأمم المتحدة باتفاق الصخيرات الذى يقضى بتشكيل الحكومةفإن ذلك مردودا عليه بأن اتفاق الصخيرات قد منح حكومة الوفاق مهلة 18 شهرا للفترة الانتقاليةتبدأ من 17 ديسمبر 2015، كما أنه منح حكومة الوفاق عاما واحدا فقط لإنجاز المهام الموكلةإليها وإذا استلزم الأمر يتم المد عاما آخر، وكانت من البداية يجب أن تحصل على موافقةمجلس النواب الذى اعترف به اتفاق الصخيرات".

وأضاف بكرى:"لا أعلم لماذا الإبقاء على سفير حكومة السراج دون مبررا قانونيا أو دستوريا،هذا بالإضافة إلى الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان الذى حدث قبل أيام عندما قامت ميليشياتالسراج باختطاف 200 مواطن مصرى مقيم بليبيا وتعذيبهم وإجبارهم على الإساءة للدولة المصريةورئيسها والجيش الوطنى الليبى والمشير خليفة حفتر والهتاف باسم ميليشيات السراج فىمشهد مُهين".

وأكد بكرى فى الوقتذاته على ثقته الكاملة فى القيادة السياسية والأجهزة والمؤسسات المصرية الوطنية بأنالرد سيكون بقدر الحدث الإجرامى الذى وقع بحق المصريين، قائلا: "وأقل رد فعل هوطرد سفير حكومة السراج من القاهرة وتعيين السفير الذى يختاره وزير الخارجية الليبى عبد الهادى الحويج، باعتبارها الحكومة الشرعية التى حصلت على موافقة مجلس النواب الليبىالشرعى".

وبعد انتهاء كلمة النائب مصطفى بكرى، طالب النائب أحمد رسلان، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب،ممثل وزارة الخارجية باجتماع اللجنة بالرد على سؤال بكرى بشأن أسباب الإبقاء على سفيرحكومة السراج فى القاهرة، وكانت المفاجأة أن من حضر من وزارة الخارجية لم يكن حاضراللاجتماع بشأن هذا السؤال، مؤكدا أن الدعوة التى تم إبلاغه بها تخص مجال التعاون الاقتصادى،الأمر الذى أغضب رسلان وقرر إنهاء الاجتماع، قائلا: "إذا تُرفع الجلسة ولا تنعقدإلا بحضور وزير الخارجية"