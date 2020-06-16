إخضاع الوافدين إلى العراق للحجر الصحي أسبوعين "على نفقتهم الخاصة"

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة في بغداد، اليوم، فرض الحجر الصحي على الوافدين إلى العاصمة مدة أسبوعين على نفقتهم الخاصة.

وقال السفير العراقي لدى الأردن حيدر العذاري، عبر "تويتر"، "حفاظا على سلامة أهلنا وناسنا في العراق من خطر فيروس كورونا الذي بدأ ينتشر بشكل سريع، قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة في بغداد، إخضاع جميع الوافدين بغض النظر عن الدولة القادمين منها إلى الحجر الصحي في فنادق وأماكن معتمدة لمدة 14 يوما وعلى حسابهم الخاص"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس، تسجيل 45 وفاة بوباء "كوفيد-19" بإجمالي وفيات 652 والإصابات 21315 بزيادة 1106 خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وبدأ العراق، الأحد الماضي، تطبيق حظر التجوال الجزئي بدءا من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة الخامسة فجرا فيما يكون حظر التجوال شاملا لأيام الخميس والجمعة والسبت، وذلك بعد حظر التجوال الشامل الذي فرض على مدى الأسابيع الماضية لمنع انتشار وباء "كوفيد–19".

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي الوباء على نطاق واسع، واتخذت الحكومة، بوقت سابق، حزمة إجراءات لمواجهة الوباء، منها حظر التجوال الشامل الذي تحول فيما بعد إلى جزئي وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس.