عبدالعال يطالب الحكومة بالاهتمام بملف الذهب وتحريره من الروتين

طالب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الحكومة، بالالتفات لعدد من النقاط المهمة، والتي جاء في مُقدمتها الاهتمام بملف استخراج المعادن، خاصة الذهب في جنوب الوادي، لافتا إلى أنّ هذا الملف قد يكون موردا ضخما للموازنة العامة للدولة، لولا الروتين الحكومي والبيروقراطية التي تُحيط به، مؤكدا ضرورة تحرير هذا الملف.

وقال عبدالعال، خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن برئاسته، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021: "في جنوب الوادي تختزن بواطن الأرض الكثير من المعادن، ومنها الذهب".

وأضاف رئيس البرلمان، أنّ هناك شركة تقدمت باستثمارات ضخمة هناك ولم يتم البت في ملفها، رغم أنّها انتهت من الحصول على الموافقات المبدئية، وسيكون هناك استثمارات ضخمة في جنوب الوادي، فهو غني بالمعادن.

وأكد عبدالعال: "روتين حكومي قاتل ومميت، ويجب أن يُحرر هذا الملف وسيتم دعم الموازنة بالعملة الصعبة"، واستطرد: "الذهابة كما نُطلق عليهم في جنوب الوادي يسعون في الصحراء بأدوات بدائية وهي غنية بالمعادن".