الطيران: لن يكون هناك مقاعد خالية في الطائرات.. والكمامة إجباري

قال الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، إنّ المنظمات العالمية للطيران المدني لم توافق على ترك مقاعد خالية داخل الطائرات، وألزمت الشركات بتعميم الكمامات على الركاب داخل الطائرات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأضاف عنبة، خلال المؤتمر الصحفي الأول منذ توليه وزارة الطيران المدني قبل 6 أشهر في ديسمبر الماضي: "ملتزمون بقرارات الدولة فيما يخص حضور وانصراف العاملين بالوزارة".

وتابع: ممثل الطيران المدني المصري، هو سلطة الطيران المدنى، والسلطة هي التي تحدد ضوابط العمل، ولم نعلن جداول جديدة للرحلات، فقط نعيد جداول التشغيل مع الدول التي فتحت مطارتها، ولن نطلب جداول جديدة"، مضيفا: "أعتقد أنّ فترة التشغيل الأولى ستستغرق وقتا لحين عودة العمل بشكل طبيعي".

وكان وزير الطيران، أعلن فتح حجوزات السفر على متن الرحلات الجوية، بجميع مكاتب شركات الطيران، استعدادا للسفر مطلع يوليو.