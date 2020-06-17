7 مشروعات تغير وجه "الأحراز" بالقليوبية ضمن مبادرة "حيـاة كريمة" 

تحتضن قرية الأحراز مركز شبين القناطر 7 مشروعات تنموية جديدة في إطار مبادرة حياة كريمة تحت رعاية رئيس الجمهورية وبإشراف اللواء عبد الحميدالهجان محافظ القليوبية.

"الوطن" تستعرض المشروعات التي تحتضنها القرية ضمن المبادرة لتغيير وجه الحياة بها

مشروع إنشاء السجل المدنى بالأحراز حيث تم الانتهاء منه وتم توريد الأثاث وتم التوجيه بسرعة تشغيل السجل المدنى فى أقرب وقت.

ويتكون المبنى من دور أرضى ودور اول علوى، بالنسبة للدور الارضى مكون من (كونتر المعاملات – غرفه تصوير – مخزن – صاله انتظار العملاء – مدخل رئيسي – مخرج هروب (طوارئ) – دورات مياه رجالى ودورات مياهة حريمى - بوفيه) بينما الدور الاول علوى مكون من (مكاتب الادارة)

إنشاء مدرسة الأحراز وهى مكونة من دور أرضى وعدد 4 أدوار وعدد 21 فصل دراسى وعد 4 فصل رياض أطفال، حيث تم البدء فى الانشاء يوم 23-3-2020 وسيتم الانتهاء منها يوم٢٣-٨-٢٠٢٠ حيث وصلت نسبه الانجــاز الى 85%. نذكر أن إجمالى مساحة المدرسة حوالى 2960 متر بينما مساحة المبنى الجارى إنشاءه حوالى 384.5 متر .

مركز شباب الأحراز جارى رفع كفاءته من حيث (المبنى الادارى) عمل الدهانات الداخلية للمبنى وأعمال الكهرباء واعمال السباكة وتم الانتهاء منها وبالنسبة (للإنشاءات) جارى إنشاء سور وإنشاء قواعد خرسانية وأعمدة جمالون حديد وسيتم الانتهاء منها خلال شهر ونصف.

وحدة الطب البيطرى حيث أنه جارى رفع الكفاءة بها من أعمال كهرباء ودهان وسباكة وبلاط وشراء جهاز سونار وسيتم الانتهاء منها خلال شهر ونصف .

مشروع ورفع كفاءه 16 منزل ورفع كفاءة حضانة الأحراز وذلك بالمشاركة المجتمعية مع مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة حيث تم الانتهاء من رفع كفاءه الحضانة وتشمل (الدهان – السيراميك – الكهرباء ) فضلا عن الانتهاء من رفع كفاءة المنازل وتشمل ( السيراميك - الدهان – السيراميك – الكهرباء ).

تركيب مغذى كهرباء بديل لتغذية قرية الاحراز بقيمة إجمالية 5مليون 930 ألف ضمن مبادرة حياه كريمة ، حيث أنه تم عمل إحلال منخفض للقرية وتحسين جهود الأكشاك وإنشاء مغذى بديل لتغذية قرية الاحراز بالإضافة الى أعمال تغذية حلقية وتطوير للشبكات وإحلال وتجديد أعمدة ودهانها.

تغطية مصرف الاحراز وذلك بطول 250 متـر اتجاه مبدء المصرف و 350 متـر اتجاه المصب وجارى العمل به على اكمل وجه لكى يتم الانتهاء منه ف ىشهر أغسطس القادم .