صور.. تطبيق الإجراءات الاحترازية في لجنة الاعتذارات بكفر الشيخ

تابعت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة كفر الشيخ، تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على المعلمين وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة، وأسرهم، كما تابعت استقبال الراغبين في الاعتذار عن المشاركة في امتحانات الثانوية العامة، بمدرسة الشهيد حمدي إبراهيم الإعدادية، لليوم الثالث على التوالي.

وشددت "كشك" على التباعد بين الراغبين للتقدم باعتذاراتهم، ومنع دخول أي منهم بدون ارتداء الكمامة، مطالبة أعضاء اللجنة المشرفة بحسن استقبالهم وإرشادهم بالجلوس في المقاعد المخصصة لهم بالمخيمات، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم، والتزام الراغبين في الاعتذار بالتعليمات المنظمة، حفاظاً على الصحة العامة، موجهة الشكر لكل المعلمين لاتزامهم بالإجراءات الاحترازية.