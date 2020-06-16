ضياء داود يطالب "الوزراء" بتقديم استقالتهم وتشكيل حكومة تقشف

طالب النائب ضياء الديين داوود عضو تكتل 25-30 بتقديم الحكومة لاستقالتها وتشكيل حكومة مصغيرة لأدارةالأزمة.

جاء ذلك أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2019/2021-2022) وخطة العام الثالث منها (2020/2021)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020/2021.

وقال داوود رداً على الموازنة العامة المقترحة من الحكومة، أن الحكومة أرهقت جيوب المصريين بما فيه الكفاية، وتسعى في الموازنة الجديدة في تحميل الشعب مسؤولية فشلها، وتريد تطبيق قوانين بأثر رجعي لسد عجز هي السبب فيه، قائلا:" هتنزلوا تقبضوا على الشعب كله عشان تاخدوا فلوس؟".

ووجه "داوود" حديثه للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، قائلا:ً "إن أطال الله في عمرك وكنت موجود في البرلمان المقبل، ستعلم أي جرم ارتكبته هذه الحكومة في هذا الوطن.. وحجم العجز في معالجة المشكلات".

وأضاف عضو 25-30 أن تقرير لجنة الخطة والموازنة به مبررات كافية لاستقالة هذه الحكومة، على أن يتولي ائتلاف الاغلبية تشكيل حكومة مصغرة تكون بمثابة حكومة تقشف.

وأعلن "داوود" رفضه للموازنة وطلب استقالة الحكومة قائلا: " بكل ضمير مخلص علينا أن نلزم الحكومة بتقديم استقالتها ورفض موازنتها"