"صناع الخير" تنتهي من توزيع أدوات وقاية على دور المسنين بالمحافظات

أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية، انتهاء توزيع حقائب وقاية على دور المسنين التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك تحت إشراف وتنسيق كامل مع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات وتماشيا مع احتفالات العالم كل عام في 15 يونيو، باليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين، واستجابة لما أطلقته الأمم المتحدة للاحتفال هذا العام تحت شعار "حماية كبار السن خلال كوفيد -19 وما بعده".

وقال هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذي لصناع الخير، إن اهتمام المؤسسة بتقديم حقائب الوقاية لدور المسنين تنطلق من واقع طبي وهو أن كبار السن هم أكثر الفئات العمرية المعرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار عبدالفتاح، في بيان له اليوم، إلى أن جهود صناع الخير بالتعاون مع المصرية للاتصالات، وعدد من المؤسسات الاقتصادية الكبرى في دعم كبار السن في مواجهة مخاطر الإصابة بفيروس كورونا، تأتي ضمن حملة حماية التي أطلقتها المؤسسة وتحت رعاية مجلس الوزراء وبإشراف من نفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، في عدد من محافظات مصر المختلفة، وانطلقت مع ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس على مستوى العالم بداية مارس الماضي، وتستهدف دعم الشرائح الأكثر احتياجا في مواجهة مخاطر انتشار الفيروس.

وأوضح عبدالفتاح، أن صناع الخير ومن خلال مبادرة حماية، نجحت مؤخرا أيضا في تزويد دار أبي ودار أمي لرعاية المسنين التابعة لمؤسسة الباقيات الصالحات، تحت إشراف الدكتورة عبلة الكحلاوي بحقائب وقاية من الإصابة بالفيروس بعد ظهور حالات إصابة داخل الدارين.

يذكر أن مؤسسة صناع الخير للتنمية نجحت من خلال مبادرة حماية وحتى الآن في توزيع 50 ألف كرتونة مواد غذائية على 50 ألف أسرة في محافظات الجمهورية المختلفة، كما تم توزيع 10 أطنان فواكهه، وطن من خضار البطاطس، وخمسة أطنان من اللحوم، بالإضافة إلى توزيع 25 ألف حقيبة وقاية، بلغ عدد المستفيدين منها 25 ألف مواطن 500 دار أيتام ورعاية مسنين، وأشخاص ذوى إعاقة.

كما قامت حماية بتقديم مساعدات مالية على 6 آلاف أسرة بواقع 500 جنيه شهريا لكل أسرة، على مدار 3 أشهر، بقيمة إجمالية بلغت 9 ملايين جنيه، على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر تضررا من انتشار فيروس كورونا.