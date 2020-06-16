"ناشونال وإنتر ناشونال".. فتح أول مدرسة دولية بمطروح

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمكتبه، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح والمهندس حسن سلامة ياسين مدير عام الهيئة العامة للأبنية بمطروح الاستفادة من مدسة ابن سيناء الجديدة بمرسى مطروح كمدرسة دولية حكومية "ناشونال وإنتر ناشونال" لتكون أول مدرسة من نوعها فى محافظة مطروح.

وجه محافظ مطروح بدراسة وعرض كامل للمقترح بما يتوافق مع طبيعة المجتمع المطروحى ويخدم العملية التعليمية والإرتقاء بها لخدمة أهالى المحافظة وأبنائها الطلاب، بالمتابعة الميدانية المستمرة لجميع الأعمال والوقوف على مدى الإلتزام بالتوقيتات المحددة لنسب التنفيذ وجودة المواصفات الفنية للأعمال المتفق عليها.