تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمدينة شرم الشيخ

قال اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ أن العمل يجري على قدم وساق لإنهاء التشطيبات النهائية بمشروعات الخطة الاستثمارية الخاصة بالمدينة.

وأوضح أنه جار أعمال الدهان بالمدرسة، وتمهيد الفناء، موضحًا أن المدرسة أقيمت مساحة 10 آلاف متر مربع، وتضم 28 فصل بداية من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية، بتكلفة 30 مليون جنيه.

وأضاف أنه جار إنشاء ملحق بمدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات، لاستيعاب الكثافة الطلابية، وأعمال تركيب البلدورات بشارع البحر و مشايات حي النور، وتوصيل التيار الكهربائي، والأعمال الميكانيكية والمحارة والدهانات والأرضيات بمبني الضرائب العقارية، بالإضافة لأعمال الصرف والمرافق والأسوار، و تركيب رخام الأرضيات بمبني الشهر العقاري.

وأكد أنه جار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس " كورونا" المستجد، حفاظًا على سلامة وصحة العمال.