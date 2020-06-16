مصر للطيران: نسدد 12 مليون دولار قيمة القروض الشهرية للطائرات

قال الطيار رشدي زكريا، رئيس شركة مصر للطيران، إنّ الشركة تسدد قيمة قروض شهرية للطائرات تقدر بنحو 12 مليون دولار شهريا.

وأوضح رشدي زكريا، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بوزارة الطيران المدني، أنّه جرى تأجيل دفع إيجارات الطائرات الموجودة لدينا لـ3 أشهر، والبعض 6 أشهر لحين انتهاء الأزمة.

وتوقع رئيس مصر للطيران، أن تكون نسبة التشغيل ستكون من 20 إلى 30% مع بداية التشغيل الفعلي المتوقع مطلع يونيو، حال عدم زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا، كما توقع ارتفاع النسبة تدريجيا إلى 50% مع نهاية العام الحالي.

وكان وزير الطيران، أعلن فتح حجوزات السفر على متن الرحلات الجوية، بجميع مكاتب شركات الطيران، استعدادا للسفر مطلع يوليو.