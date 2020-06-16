"عبد الرازق": زراعة نباتات الزينة ورفع كفاءة الطريق الدولي بمطروح

قال وجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسى مطروح إن مجلس المدينة بدأ أعمال التجميل والتشجير ورفع كفاءة الطريق الدولى بالجزيرة الوسطى مستمر يوميا وزراعة نباتات الزينة والأشجار والنخيل عن طريق رجال إدارة التشجير.

وأضاف انتهينا من رفع كفاءة المساحات الخضراء ومستمرون فى أعمال قص وتقليم أشجار الزينة والنخيل تنفيذا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تحسبا لصدور قرارات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بالبدء فى فتح الشواطئ بالإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار إلى أن جهاز النظافة يواصل أعماله اليومية فى النظافة العامة ورفع القمامة بكميات تصل 450 طن تقريبا يومياً من القمامة والمخالفات الصلبة بنطاق ال6 أحياء بنطاق المدينة بجميع المناطق والأحياء والعزب تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء وتعليمات وزارة التنمية المحلية واللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالعمل على مدار الساعة وتكثيف الأعمال خلال أوقات حظر التجوال.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف أعمال التجميل والتشجير بالطريق الدولى ورفع معدلات النظافة وتكثيف أعمال رفع القمامة اليومى بنطاق ال 6 أحياء بالمدينة.