تجهيز 650 غرفة بالمدن الجامعية لاستقبال العائدين من الخارج في سوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن تجهيز 650 غرفة بالمدن الجامعية كمقار للعزل الصحي للمصريين العائدين من الخارج، وذلك بالتنسيق مع الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستقبال أبناءنا العائدين من الخارج وعودتهم إلى أرض الوطن، وتسكينهم فى المدن الجامعية خلال فترة العزل الصحي.

وأوضح المحافظ أن الغرف تم تجهيزها بالمدن الجامعية بجامعة سوهاج الجديدة بالكوامل، وبمدينة ناصر المقر القديم للجامعة، مشيدا بمجهودات جامعة سوهاج في أعمال التجهيز لاستقبال العائدين وتسهيل إجراءات التسكين لهم.

وأكد " الفقي " على أهمية دعم خطة الدولة وتسخير كافة الإمكانيات العلمية والبشرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، مشيرا الى تجهيز المدن الجامعية وتوفير الإمكانيات المناسبة للإقامة، وتوفير سبل الإعاشة والرعاية الطبية اللازمة.