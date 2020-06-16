وزير الشباب: ندعم الأفكار التي تساهم في تحقيق استراتيجية الدولة

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تدعم كل الأفكار والنماذج التي تساهم في تحقيق إستراتيجية الدولة في بناء الإنسان المصري.

وأضاف الوزير، خلال اجتماع عقده، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عبر خاصية الاتصال المرئي zoom أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بدعم وتمكين الشباب وتأهيلهم للقيادة، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأشار وزير الشباب والرياضة، أن الأكاديمية العربية تقوم بدور غير مسبوق يفوق الوصف في دعم الرياضيين المتميزين في شتي الألعاب، فضلا عن استحداثها لبرامج وتخصصات ومبادرات بشكل مستمر تواكب الاتجاهات العالمية.

وقال الدكتور إسماعيل عبد الغفار، إن الاجتماع ناقش إعداد مذكرة تفاهم في مجال ريادة الأعمال والابتكار وتدريب الشباب بين الوزارة الأكاديمية تهدف إلى تنفيذ عدد من البرامج.

وأضافعبد الغفار، أنه جرى مناقشة إطلاق تدريب 5 آلاف من رواد الأعمال الخميس المقبل تحت رعاية جامعة الدول العربية، ودعم تشغيل الحاضنة التكنولوجية الجاري إنشاؤها بمركز شباب الجزيرة.