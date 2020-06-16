نيوزيلندا تقوض دورها العسكري في العراق وتغلق سفارتها

على خلفية المباحثات التي تجريها الحكومة العراقية حول الوجود الأجنبي في بلادها، وخصوصًا القوات الأمريكية، أعلن وزير الخارجية النيوزلندي ونستون بيترز، اليوم، إغلاق السفارة النيوزلندية في بغداد نهاية الشهرالحالي.

ووفقًا لموقع "بغداد بوست" العراقي، قال بيترز "إن إغلاق السفارة نهائيا لم يتم اتخاذه باستخفاف، ولا يمثل مؤشرا بأي حال من الأحوال على أي تغيير في القيمة التي توليها نيوزلندا لعلاقتها بالعراق، وتفتخر نيوزلندا بالشراكة التي نشأت بين البلدين من خلال مساهمتنا في التحالف الدولي وتدريب قوات الأمن العراقية من خلال بعثة بناء القدرات المشتركة بين أستراليا ونيوزيلندا في معسكر التاجي".

وتابع بيترز "على الرغم من إغلاق السفارة في العراق، لكن لايزال التزامنا قويا بالكفاح ضد الارهاب في العالم قائما، وستواصل نيوزلندا جهودها في العراق من خلال عدد صغير من الأدوار العسكرية في التحالف وتوفير تمويل الاستقرار للعراق"، مشيرًا إلى أنه تم افتتاح السفارة في عام 2015 لدعم الانتشار العسكري لقوات الدفاع النيوزيلندية في العراق ، ومع انسحاب غالبية قوات القوات من التاجي في وقت سابق من هذا العام، تمت إزالة الأساس المنطقي للسفارة في بغداد، موضحًا أن السفارة ستغلق ابوابها في نهاية الشهر الجاري وستنتقل اعتماد نيوزيلندا الرسمي للعراق إلى سفارة نيوزيلندا في أبوظبي.

ويذكر أن نيوزيلندا تنشر حاليًا أربعة أفراد من قوات الدفاع النيوزيلندية في مقر قيادة التحالف في العراق والكويت، وخمسة أفراد دعم للعمليات في قطر، فيما تم تمديد التفويض لهذه الأدوار بداية من هذا الشهر.