محافظ قنا: نسعى لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا أن المحافظة تسعي جاهدة إلى تحسين مستوى الخدمات وتحقيق رضا أبناء المحافظة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الدولة تخطو خطوات كبيرة في شتى القطاعات والمجالات للتيسير على المواطنين.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي يتم عقده بشكل يومى لبحث مشاكل المواطنين العاجلة ، وأوضح المحافظ انه الى جانب الشكاوى التى يقدمها المواطنين خلال اللقاء فإن إدارة خدمة المواطنين تستقبل الشكاوى ايضا على رقم واتساب الخاص بمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والتي تعالج المشكلات وحل الشكاوى والرد على الاستفسارات من المواطنين من خلال فريق عمل يقوم بمتابعة دقيقة للشكاوى والتواصل مع أصحابها لإفادتهم بما تم بصدد مشكلاتهم.

وأكد أن التواصل والتفاعل مع المواطنين عن قرب والاستماع إلى مطالبهم وشكاويهم يأتى على رأس أولويات العمل التنفيذى داخل المحافظة وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو الإهتمام بالمواطن وتوفير كافة احتياجاته الأساسية.