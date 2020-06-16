صديق أحمد زكي: "النمر الأسود" تنبأ بوفاته فقيرا داخل قصر العيني

قال الماكيير محمد عشوب، صديق الفنان الراحل أحمد زكي، إنه كانت تجمعه علاقة صداقة وطيدة مع الأخير، والتي انطلقت من داخل كواليس فيلم "أبناء الصمت" في منتصف السبعينيات.

وأضاف "عشوب" لـ"الوطن" أنه تعاون مع "زكي" في عشرات الأعمال الفنية، وكان الماكيير الخاص له وللفنانة هالة فؤاد أيضا، قائلًا: "علاقتنا كانت قوية جدًا على المستوى الفني والإنساني، وكانت بيننا العديد من الأسرار".

وأشار إلى أن أحمد زكي، كان يتخيل في أيام مجده الفني، بأنه سيموت فقيرًا داخل مستشفى قصر العيني، متابعًا: "أحمد زكي كان يقول لي: يا عشوب بتخيل إن أنا هبقى مصاب بمرض خطير، وهموت مفلس، وهكون قاعد في عنبر مليان مرضى كتير في القصر العيني"، موضحًا أن خيال أحمد زكي بهذا الأمر، يرجع إلى اعتقاده بأن نهاية أغلب الفنانين يكون بها قدر كبير من المأساة.

وأعلن الفنان محمد رمضان عن تجسيده لقصة حياة الفنان الراحل أحمد زكي في مسلسل بعنوان "الإمبراطور" لتقديمه في رمضان المقبل.

ونشر رمضان، مقطعا أثناء تقليده لـ "زكي" في أحد البرامج التليفزيونية، وعلق عليه قائلاً: "اللقاء ده من 8 سنوات، قلت أتمنى تجسيد نجم التجسيد الأول ورئيس جمهورية التمثيل أحمد زكي، ودلوقتي بعلن إن شاء الله عن مسلسلي القادم الإمبراطور أحمد زكي رمضان 2021، ثقة في الله نجاح يليق بالنجم الكبير والجمهور العظيم".