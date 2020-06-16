إعلان الفائزين في مسابقة الغناء الفردي "أون لاين" ببورسعيد

أعلن اليوم نتيجة مسابقة الغناء الفردي إحدى مسابقات الشئون الثقافية والفنية بمحافظة بورسعيد والتى تقدم لها 82 فردا، وذلك في إطار مسابقة الشئون الثقافية والفنية بمحافظة بورسعيد "أون لاين"، والتي تقام تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وإشراف المخرج محمد الدسوقي المستشار الثقافي لمحافظة بورسعيد ومقررة اللجان الفنية ومنسق عام المسابقات سارة فؤاد.

وتشكلت لجنة التحكيم من الفنان المطرب سامح يسري، والمايسترو رجب الشاذلي، والفنان الدكتور راجي المقدم، والمطرب محمد عباس.

وأعلنت النتيجة فى مسابقة (الغناء الفردي) المرحلة العمرية الأولى (6:11 سنوات)١. لوجي محمد نصر مركز اول مناصفة ٩ سنوات

٢. جني عادل مركز أول مناصفة ١١ سنة

٣. بلال أيمن السيد العربي مركز ثاني مناصفة ٩ سنوات

٤. ريتاج مجدي الحديدي مركز ثاني مناصفة ١١ سنة

٥. ميريام كرم ميخائيل مركز ثالث مناصفة ١٠ سنوات

٦. ريماس تامر الشريف مركز ثالث مناصفة ٧ سنوات

المرحله العمرية الثانية (١٢ :١٥سنة )

٧. نور الدين محمد الحسينى مركز أول مناصفة ١٢ سنة

٨. كريم أيمن السيد العربي مركز اول مناصفة ١٢ سنه

٩. احمد محمد حجاج مركز ثاني مناصفة ١٣ سنة

١٠. كريم وليد عبد المجيد مركز ثاني مناصفة ١٤ سنة

١١. على حسن زين العابدين مركز ثالث مناصفه ١٥ سنة

١٢. هنا نعيم محمد درغام مركز ثالث مناصفة ١٤ سنة

جوائز خاصة في مسابقة الغناء

محمد مجدي زكريا مرحلة عمرية ثالثة من ١٦ إلي ٢٠ سنة ١٩ سنة

ساجد عماد الدين عبدو مرحلة عمريه أ ولي من ٦ الي ١١ سنه ٨ سنوات.

الفائزين في مسابقه الغناء الفردي مرحله عمرية ثالثة من ١٦ إلى ٢٠ سنة

١. فريدة عبد المنعم شيخون مركز أول مناصفة

٢. يوسف حسني عكري مركز أول مناصفة

٣. لينة هشام السيد مركز ثاني مناصفة

٤. جانا الحسيني صابر مركز ثاني مناصفة

٥.أحمد محمد السويركي مركز ثالث مناصفة

٦. نور العربي محمد مركز ثالث مناصفة

الفائزين في مسابقه الغناء الفردي مرحله عمريه رابعه من ٢١ الي ٢٥ سنه١. الاء مصطفي مركز اول مناصفه٢. نورهان نصر الدين مركز اول مناصفه٣. ندا أشرف انور مركز ثاني مناصفه٤. محمود يسري محمود حسن مركز ثاني مناصفه٥. محمد احمد مرسي مركز ثالث مناصفه٦. نرمين حمزه احمد مركز ثالث مناصفه