"المستوردين": جار تدبير 20 مليار دولار لاستيراد سلع ومواد خام

قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة السابق، إن أكثر من 18 ألف مستورد يستعدون للمشاركة في معرض "كانتون" الصيني بدورته 127 المقرر إقامته منتصف يونيو المقبل "أونلاين".

وأشار إلى أن العلاقات "المصرية - الصينية" التجارية تاريخية، وزادت في الفترة الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين خلال العام الماضي 11.6 مليار دولار منها 90% صادرات صينية و10% واردات مصرية.

وأرجع تحرك سعر الدولار خلال هذه الأيام إلى المستوردين بحاجة أكثر من 20 مليار دولار يتم تدبيرها بشكل كلي من البنوك والصرافة، وأغلبها للمواد الخام والسلع الوسيطة للاستيراد من المعرض الصيني.

وأفاد "شيحة" أن مشكلة توافر الدولار في البنوك الحكومية ما زالت مقتصرة على السلع الاستراتيجية فقط، وهناك مشكلات كبيرة في المواد الخام اللازمة للمصانع والعملية الاستيرادية.

ويعتبر معرض "كانتون" هو الأشهر والأضخم على مستوى العالم من حيث حجم البضائع المعروضة وأعداد العارضين وعدد الزائرين يقام المعرض سنويا في مدينة جوانزو جنوب الصين يعرض حوالي 120 ألف منتج بأسعار تنافسية وهذا يعتبر السبب الرئيسى في جذب مستهلكي العالم.

وكان من المقرر انعقاد معرض الاستيراد والتصدير الصيني الـ127 في 15 أبريل الماضي، إلا أنه تقرر تأجيله بسبب فيروس "كورونا الجديد" (وباء كوفيد-19)، وتحدد انعقاده على شبكة الإنترنت في الفترة من 15 إلى 24 يونيو المقبل.