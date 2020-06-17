أسعار السمك اليوم الأربعاء 17-6-2020 في مصر

الأسماك من أكثر الأطعمة المفيدة للجسم، ففضلا عن أنها تحتوى على فيتامين د، وأوميجا 3 وأوميجا 6 والبروتين الهام لبناء العضلات، وتقدم "لوطن" ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة أسعار السمك اليوم الأربعاء 17 يونيو، في الأسواق المحلية.

سمك البلطي

يتراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 17 إلى 40 جنيهًا.

سمك البوري

تراوح سعر السمك البوري من 35 إلى 55 جنيهًا للكيلو حسب الحجم

سمك البربون

تراوح سعر كيلو جرام سمك البربون ما بين 35 إلى 45 جنيهًا.

سمك المرجان

تراوح سعر سمك المرجان بين 25 إلى 30 جنيهًا للكيلوجرام.

الكاليماري

يتراوح سعر الكاليماري بين 110 إلى 170 جنيهًا للكيلو.

سمك الثعابين

ووصل سعر سمك الثعابين 210 جنيهًا للكيلو جرام.

الجمبري

تراوح سعر كيلوجرام الجمبري من 100 إلى 260 جنيهًا.

سمك المكرونة

سجل سعر الكيلو جرام من المكرونة السويسي 70 جنيهًا، والخليجي 40 جنيهًا، المكرونة المجمدة 25 جنيهًا.

سمك القاروص

تراوح سعر سمك القاروص بين 70 إلى 90 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك الماكريل

جاء سعر كيلو سمك الماكريل بـ45 جنيهًا.

سمك موسى

تراوح سعر سمك موسى بين 60 إلى 80 جنيهًا.

السبيط

تراوح سعر السبيط من 110 إلى 170 جنيهًا.

الكابوريا

تراوح سعر كيلوجرام الكابوريا من 30 إلى 130 جنيهًا.