أمريكا وكندا تتفقان على تمديد غلق الحدود حتى 21 من يوليو المقبل

اتفقت الولايات المتحدة وكندا على تمديد إغلاق الحدود بينهما لأشكال السفر غير الضروري حتى 21 من يوليو المقبل في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو - حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الثلاثاء - إنه تم الاتفاق اليوم على تمديد اتفاقية غلق الحدود لمدة 30 يوما أخرى.

وكان قد تم الإعلان عن فرض القيود الحدودية بين البلدين في 18 من مارس الماضي، وتم تمديدها في شهري أبريل ومايو الماضيين.

يذكر أنه يتم استثناء الأمريكيين العائدين إلى الولايات المتحدة وكذلك الكنديين العائدين إلى كندا من اتفاق إغلاق الحدود.

يشار إلى أن كندا ترسل 75% من صادراتها إلى الولايات المتحدة، فيما تتجه نحو 18% من الصادرات الأمريكية إلى كندا، وتعتبر الحدود الأمريكية - الكندية هي الحدود الأطول بين بلدين في العالم.