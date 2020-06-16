مصدر: كمامات التموين قابلة للاستخدام 30 مرة

قال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ"الوطن" إن الكمامة القماش التي ستطرحها الوزارة على بطاقات التموين بدءًا من يوليو المقبل، ستكون قابلة للاستخدام لمدة 30 مرة فقط.

وأشار المصدر، أن الكمامة القماش صالحة للغسيل لمدة 29 مرة، والارتداء لـ30 مرة، وأن الوزارة ستوفر شهريا كميات تناسب المستفيدين من بطاقات التموين، والذين يصل عددهم لـ62 مليون مواطن.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تقوم بوضع مقترح لتوزيع الكمامات على البطاقات التموينية في ظل هذه الظروف الحرجة التي تشهدها معظم دول العالم ومنها مصر في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد

وأوضح وزير التموين، إن الوزارة تدرس هذا المقترح مع كافة الأطراف المعنية ذات الصلة ومنها الهيئة المصرية للشراء الموحد للتنسيق من أجل وضع مقترح توزيع الكمامات على البطاقات التموينية موضع التنفيذ، حيث يجري العمل حالياً على قدم وساق لاختيار أفضل المواصفات الفنية اللازمة لتوفير أعلى درجات الوقاية للمواطنين باستخدام الكمامات الواقية بكميات كبيرة لصالح المواطنين حاملي البطاقات التموينية وبسعر عادل ومناسب، من أول شهر يوليو.

وأكد «المصيلحي» أنه جارٍ التفاوض والدراسة الدقيقة في هذا الأمر مع كافة الجهات المختصة للوقوف على مدي إمكانية إتاحة الكمامات وفي حالة الوصول لمنتج بمواصفات ذو جودة وسعر مناسب ستبادر الوزارة بالإعلان عن كافة الاجراءات والتفاصيل الخاصة بعدد الكمامات على كل بطاقة تموينية وسعرها في أسرع وقت ممكن