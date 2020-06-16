رئيس "شعبة الأدوية" يحذر من شراء الفيتامينات عبر "فيسبوك": غير آمن

أكد الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية، وجود مخزون استراتيجي من كل الأدوية الاستراتيجية وخاصة أدوية الأنسولين والضغط والكوليسترول، مشددًا على توافرها لمدة تصل لـ6 شهور.

وقال عوف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن أدوية الفيتامينات كانت موجودة بكثرة وكانت الكميات الموجودة تكفي لشهور إلا أنه بعد العيد انتشرت برتوكولات العلاج على مواقع التواصل الاجتماعي وحدث سحب بعدها على الأدوية الموجودة في الصيدليات، ما أثر عليها.

وأشار إلى أن تكالب المواطنين على شراء الفيتامينات وتخزينها أثر عليها وتسبب في حرمان المرضى منها.

وشدد عوف على أن الأدوية الأساسية لفيروس كورونا متواجدة وبكثرة لدى وزارة الصحة وأن كل الأدوية المستخدمة في العلاج سواء بشكل أساسي أو شكل إضافي لرفع المناعة، مؤكدًا أن وزارة الصحة تمنح العلاج لأي مريض ولا تعاني من أي عجز في الأدوية الأساسية.

وأشار عوف إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم ضخ كميات من أدوية الفيتامينات في السوق وأنه سيتم التأكيد على الصيادلة أن صرفها سيكون بمعايير حتى لا يتم استغلالها ضاربًا المثل بأن المريض الذي سيطلب 5 علب سيتم منحه علبة واحدة فقط، لافتًا إلى أن من يخالف هذه التعليمات سيتم متابعته من التفتيش الصيدلي.

وحذر عوف من شراء الفيتامينات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنها مجهولة المصدر وقد تكون مصنوعة "تحت بير السلم" وأيضًا غير فعالة "ممكن تكون نشا" وأنها قد تكون غير آمنة.