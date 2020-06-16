رمضان عبدالمعز: يجب التأدب مع الله في أوقات البلاء وعدم اللوم

أكد الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، على أن يتأدب كل إنسان في تعاملاته مع الله سبحانه وتعالي وقت الأزمات والمحن، ولا يكون كثير اللوم شكاء لما حدث له في محنته أو أزمته؛ كون ذلك منافيا لما أمر به الدين الحنيف.

وأضاف "عبدالمعز" خلال تقديمه لبرنامجه "لعلهم يفقهون"، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه يجب الأخذ بالأسباب في كل الأمور الحياتيه ويعيد منها الفضل لله سبحانه وتعالى كونه هو من أمرنا بذلك حتى يخرجه الله من أزمته: "من تأدب مع الله بالبلاء، أخرجه الله من بلوته بارتقاء"، موضحا أن هناك كثيرا من الأمور من شأنها إهلاك الإنسان وهي ما حذرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم منها، وهم ثلاثة "ثلاث مهلكات، شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه".

وأكد أن الرسول شدد على أن "المسلم يجب أن يكون كيس فطن"، وكذا قال من بعده الإمام الشافعي رضى الله عنه، أبياتا من الشعر يرد فيها على من يلوم الزمان قائلا: "نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزمانا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لنا هجانا، وليس الذئب يأكل لحم ذئب، ويأكل بعضنا بعضا عيانا".