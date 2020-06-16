تبدأ من 1200 جنيه.. أسعار مبردات المياه في مواقع التسوق الإلكتروني

مع بدء فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يقبل الكثيرين على تناول المياه البارده لتساعدهم على الترطيب من درجة حرارة الجسم، لذلك يحرص العديد منهم على توافر مبرد مياه في الغرفة، وتستعرض "الوطن" أسعار مبردات المياه في مواقع التسوق الإلكتروني، كالتالي:

مبرد مياه ساخن وساقع بخزانة: تتراوح أسعاره بين 1200 و 1500 جنيها.

مبرد مياه ساخن وبارد بثلاجة صغيرة: تتراوح أسعاره بين 2000 و 2300 جنيها.

مبرد مياه 3 حنفيات "ساخن وبارد وعادي": يتراوح أسعاره بين 2200 و 2500 جنيها.

مبرد مياه سخن وبارد بثلاجة كبيرة: يتراوح أسعاره بين 2500 و 2800 جنيها.

مبرد مياه مزود بكابينة وحنفية واحده: يتراوح أسعاره بين 3300 و 3500 جنيها.

مبرد مياه بارد وعادي بخزانة: يتراوح أسعاره بين 1500 و 1700 جنيها.

مبرد مياه بارد وساخن مزود بشاشة ديجيتال: 2300 و 2500 جنيها.