5 مليارات جنيه استثمارات المياه والصرف بالمنوفية في 6 سنوات

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إن جملة الاستثمارات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في آخر 6 سنوات بمحافظة المنوفية بلغت ما يقرب من 5 مليارات جنيه.

وأضاف: "إجمالي مشروعات مياه الشرب المنفذة من 2014 وحتى 2020 بلغ 19 مشروعا بتكلفة إجمالية تقدر بمليار و634 مليون جنيه بطاقة 257 الف م3 / يوم، في حين بلغ إجمالي مشروعات الصرف الصحي المنفذة في الفترة نفسها 12 مشروعا بتكلفة إجمالية 3 مليارات و319 مليون جنيه بطاقة 239 ألف م3 / يوم".

ومن جانبه، قال المهندس رشدي عمر رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، إن إجمالي مشروعات مياه الشرب الجاري العمل بها بلغ 8 مشروعات بتكلفة 838 مليون جنيه بطاقة 85 ألف م3 / يوم، لافتا إلى أن إجمالي مشروعات الصرف الصحي الجاري العمل بها (محطات معالجة ) بلغ 6 مشروعات بتكلفة 995 مليون جنيه.

وأكمل: "في حين بلغ مشروعات الصرف الصحي بالقرى 77 مشروعا، بتكلفة 3 مليارات و175 مليون جنيه".