الوطنية للإعلام: صرف 3 أشهر من علاوة 2017

في إطار السعي المتواصل من الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، لتدبير المبالغ اللازمة لصرف العلاوات المتجمدة، فقد تم توفير تلك المبالغ، وتعلن عن صرف ثلاثة أشهر من علاوة 2017 لجميع العاملين بها، على أن يتم الصرف خلال الأيام المقبلة.

وقالت الوطنية للإعلام، في بيان صحفي، إن تكلفة صرف هذه العلاوات يزيد على تسعة ملايين جنيه تم توفيرها من خلال التمويل الذاتي للهيئة دون دعم أو تدخل من أي جهة، ولا نلتفت للشائعات لأشخاص يحاولون نيل مصالح أو مكاسب شخصية.

وصرفت الوطنية للإعلام ثلاثة أشهر من العلاوات المتأخرة منذ عشرة أيام ماضية، وذلك في إطار سعيها المتواصل لصرف كل العلاوات المتأخرة وفق جدول زمني، ومن خلال تدبير مبالغ الصرف من التمويل الذاتي للوطنية للإعلام.

حيث تم صرف علاوات 2016 بالكامل وعدة أشهر من علاوات 2017، 2018، 2019، بإجمالي 472 مليون جنيه، وهذا المبلغ تم تدبيره من خلال التمويل الذاتي حيث لم يتم تمويل المتجمد من العلاوات من وزارة المالية رغم أن منح العلاوات قرار من الدولة ويحتاج إلى دعم مالي إضافي لصرفها للعاملين، حيث تم مخاطبة وزارة المالية لزيادة مخصصات الوطنية للإعلام بزيادة 30 مليون جنيه حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها، ومن واقع مسؤولياتها تجاه العاملين بها تم تدبير الأموال اللازمة لصرف العلاوات من التمويل الذاتي للوطنية للإعلام.