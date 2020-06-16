"التموين": لم يتم تحديد موعد توزيع الكمامات على البطاقات

أكد المهندس أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، أن توزيع الكمامات على بطاقات التموين لن يكون بداية من شهر يوليو المقبل كما هو شائع، ولكن هي في طور التنفيذ، فتم التعاقد على 40 مليون كمامة ولم يتم إنتاجها حتى الآن، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى.

وأضاف "حسام الدين"، أن وزير التموين الدكتور علي مصيلحي يدقق في اختيار مواصفات الجودة للكمامات التي سيتم توزيعها على بطاقات التموين، كما أن المرحلة الأولى تشمل 40 مليون كمامة، ولم يحدد موعد توزيعها، وهناك 64 مليون مواطن مستفيد من دعم بطاقات التموين.

وأكد مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، أنه من ضمن المواصفات الفنية للكمامة التي سيتم توزيعها أنه إذا كان صاحبها يستعملها ويغسلها بشكل جيد قد تستمر معه أكثر من شهر، وسيتم عرض الكمامات كسلعة تموينية عند تجار التموين ويتاح للمواطن شراء العدد الذي يريده دون التقيد بحد أقصى لعدد الكمامات.

وأوضح أن الكمامة سيتم بيعها بسعر التكلفة بما يقل 30% عن سعرها بالأسواق، والكمامة تعد مجانية لأن المواطن يحصل عليها من داخل الدعم الذي تمنحه له الدولة.