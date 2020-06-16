وزيرة التضامن: لن يكون هناك تفكير في فتح الحضانات قبل منتصف يوليو

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة لم تتخذ قرارا بإعادة فتح الحضانات "بنقدم رجل ونرجع اتنين"، خصوصا مع وجود حضانات في مناطق قد لا تطبق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضافت القباج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن هناك 17 ألف حضانة، والقدرة على متابعة الحضانات ليست كبيرة في الوضع الحالي، مؤكدة على أن الوزارة تفكر في التيسيرات للحضانات العلاجية مثل حضانات أطفال التوحد والتخاطب وأصحاب القدرات الخاصة والإعاقات الذهنية، خصوصا وأن الأطفال يحدث لهم ردة في حال التراجع، وعددهم محدود وسهل السيطرة عليهم.

وشددت القباج على أنه الآوان لم يأن لفتح الحضانات سواء لأصحاب القدرات الخاصة أو الحضانات العادية، ولكن أول حضانات ستفتح هي العلاجية والتأهيلية على مسؤولية الأهالي وأصحاب الحضانات، ولكن لا قرار حتى الآن بفتح الحضانات.

وأكدت القباج على أن فتح الحضانات الآن هذا الشهر مستحيل والشهر المقبل حتى منتصف الشهر لن يكون هناك تفكير في هذا الملف، والتفكير سيكون على حسب التغيرات.