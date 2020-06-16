فيديو.. "القواعد العسكرية" حيل تركيا للاستيلاء على ثروات المنطقة

تُخطط تركيا منذ فترات طويلة للاستيلاء على ثروات المنطقة العربية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وذلك عبر إنشائها القواعد العسكرية، فدائما ما تسعى تركيا، لإقامة قواعد عسكرية لخدم الأجندات التركية التخريبية وإحياء الخلافة العثمانية المزعومة، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

وأوضح التقرير، أن البداية كانت من قطر، ففي يوم 28 إبريل من عام 2014 أنشأت تركيا قاعدة "الريان"، والتي تستوعب 3 آلاف جندي تركي، كما تعتزم أنقرة افتتاح قاعدة عسكرية جديدة الأيام المقبلة، بينما في سوريا أقامت تركيا قاعدة عسكرية في "تل أبيض" بعد احتلال الشمال السوري وأنشأت 60 نقطة عسكرية، وبلغ عدد الجنود الأتراك نحو 12 ألف جندي في هذه المناطق و7 آلاف شاحنة ودبابة ومعدة عسكرية.

وأشار التقرير، إلى أن تركيا استغلت حكومة الوفاق التابعة لها في ليبيا بعدما أرسلت نحو 10 آلاف مرتزق موال لها وقررت استخدام قاعدة مصراتة البحرية وقاعدة الوطية الجوية بالعاصمة طرابلس سعيا لوجود تركي دائم في منطقة جنوب المتوسط ونهب ثروات الشعب الليبي والاستيلاء على النفط والغاز وتهديد أمن المنطقة.