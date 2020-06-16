تعافي وشفاء 12 حالة جديدة من كورونا بعزل قها

أعلن مستشفى قها، مقر العزل لمصابي فيروس كورونا، خروج 12 حالة بعد تعافيهم من فيروس كورونا وسلبية المسحات الخاصة بهم مرتين متتالين.

وقال الدكتورة إسماء عربي، مدير المستشفى إنه بخروج 12 حالة اليوم ارتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 277 متعاف غادروا المستشفى بعد شفائهم منذ بدء الجائحة وحتى اليوم.

وأشارت عربي، إلى أن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق، وأن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التي تساهم في رفع معدلات الشفاء.

واوضحت عربي، أن الطاقم الطبي والعاملون بمستشفى الحجر الصحى بقها، يواصلون الليل بالنهار في تقديم الخدمات الطبية للمرضى، المصابون بفيروس كورونا المستجد بكل رضا وسعادة من أجل مواجهة الفيروس وتعافى جميع المصابون.