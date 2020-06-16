الصحة: تعيين مسؤول لكل مديرية لإيجاد أسرّة لمصابي كورونا

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إن السبب وراء عدم إيجاد بعض المواطنين أماكن في المستشفيات للعلاج من فيروس كورونا، مسألة تنظيمية، والأسرّة بالمستشفيات لم تمتلئ، وهناك 25% من الأسرّة لم تستخدم لعلاج مصابي كورونا وخالية، مشددا على أنه أقل من 50% من المستشفيات تعمل فقط في علاج مصابي كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنه ما زال هناك سعة سريرية في المستشفيات، ووزارة الصحة قادرة على استيعاب الكثير، ولكن المشكلة تنظيمية، ولمعالجة هذا وزيرة الصحة عينت شخص مسؤول لكل مديرية للصحة، لتلقي طلبات المرضى لإيجاد سرير والتسهيل على المواطن.

وتابع "مجاهد" أن الأمور ليست إختيارية لأهواء القائمين على المستسفيات، ولكن هناك رقابة من الغرف الفرعية بالمديريات، مشددا على أن السعة السريرية ما زالت تسمح، وفي حال الاحتياج لمستشفيات أكثر سيتم فتح مستشفيات أكثر.