نائب محافظ الغربية: بدء خطة الرصف الإضافية بتكلفة 221 مليون جنيه

أعلن د. احمد عطا نائب محافظ الغربية، عن بدء تنفيذ الخطة الاضافية للرصف داخل مدن المحافظة وخارجها والمسندة لهيئة الطرق عن طريق وزارة النقل، بتكلفة 221 مليون جنيه، مؤكدا علي انتهاء الأعمال خلال 6 شهور.

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع الطرق ، والذي عقد بمقر ديوان عام المحافظة.

أوضح نائب محافظ الغربية، بدء الأعمال في 35% من الطرق الموجودة داخل المدن وخارجها ، علي سبيل المثال بدء العمل في شارع المعاهدة والفاتح ، مشيرا إلى أن أعمال الرصف تتم داخل المدن بتكلفة 50 مليون جنيه وخارج المدن بالقيمة المتبقية، حيث يجري العمل علي قدم وساق لإنجاز الخطة وفقا للجدول الزمني.

وأكد د. احمد عطا خلال الاجتماع ، علي ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية (شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء والغاز )، وإزالة كافة المعوقات بما يضمن انتهاء الاعمال في مواعيدها المحددة، لافتا الي انه تقرر عقد الاجتماع اسبوعيا علي أن يكون مرة كل اسبوعين مع انتظام أعمال الرصف.