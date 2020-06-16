حملات تموينية للتأكد من انضباط الأسعار في كفر الشيخ  

وجَّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإستمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة علي الأسواق، والمحلات التجارية ومحال الجزارة، والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمي، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود المحافظة بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق وتوفير الدعم الكامل للمواطنين.

تابع علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال الحملات المكبرة للمرور على المخابز بقرية كفرالمرازقة، وذلك لتحقيق الأمن الغذائي، وتوصيل الدعم لمستحقيه، وتوفير رغيف الخبز المدعم بجودة عالية وبشكل يتطابق مع احتياجات المواطن.

وأوضح المهندس محمد امام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، انه جرى متابعة الحملة المكبرة للمرور علي كافة الاسواق والمحلات والمخابز، وذلك للتأكد من صحة وسلامة السلع المعروضة أمام المواطنين من حيث الجودة والصلاحية، وكذا البيع بالسعر الرسمي للسلع، بالتنسيق مع إدارة تموين بلطيم.