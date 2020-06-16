محافظ كفر الشيخ يتابع نتائج أعمال لجنة متابعة الرصف

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، نتائج أعمال اللجنة المكلفة بمتابعة الرصف بكافة مراكز ومدن المحافظة، مكلفا بحصر أعمال الرصف وسحب عينات لفحصها وتحليلها، وعرض نتائج تلك العينات، لضمان جودة أعمال الرصف التي تمت بالعاصمة، ومراكز ومدن المحافظة، والتأكد من مدي مطابقتها للمواصفات والمقاييس المحددة، ولتطبيق كافة معايير الأمان.

وقال المحافظ، ان ذلك يهدف لتحسين ومرونة السيولة المرورية للمواطنين، وأصحاب المركبات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام، والمهندس محمد الشيخ، مدير عام مديرية الطرق، والمهندس عبد الحميد عمار، مدير المشروعات بهيئة الطرق، والمهندس شفيق عليوه، مدير المعامل بمديرية الطرق بالمحافظة.