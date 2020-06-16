برلماني: فيديو الرقص بالحصان وسط الأهالي لم يتجاوز دقيقة

قال اللواء أحمد رفعت، عضو مجلس النواب، إن المشهد المتداول له وهو يمتطى حصان وسط تجمع كبير من الأهالى، خلال إفتتاح محطة صرف صحى بإحدى القرى الواقعة فى نطاق دائرته، لم يتجاوز أكثر من دقيقة، بعد عمل استمر لـ6 ساعات.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، أنه وفي تلك الاحتفالية أراد مشاركة المواطنين بفرحتهم، كونها المرة الأولى التي يدخل إلى القرى المصرية صرف صحى فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد أن كونه عضو مجلس النواب قد دعاه المواطنين إلى مشاركة في فرحتهم عبر الاحتفال، ليقوم بعدها بتفريقهم لاستكمال مهام عمله: "أنا عضو مجلس نواب، وهذا دعانى إلى مشاركة المواطنين فرحتهم لمدة دقيقة واحدة ومن ثم حضرت الاحتفال وقمت بتفريقهم من أجل مواصلة العمل".