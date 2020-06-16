نائب قويسنا عن "الزفة البلدي": مكملتش دقيقة.. والإخوان وراء مهاجمتي

أثار احتفال عدد كبير من المواطنين في محافظة المنوفية، بتنفيذ أعمال الصرف الصحي، بحضور النائب أحمد رفعت عضو مجلس النواب عن دائرة قويسنا وبركة السبع، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي لعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة رغم انتشار فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، قال النائب أحمد رفعت عضو مجلس النواب عن دائرة قويسنا وبركة السبع، لـ"الوطن"، إن احتفال الأهالي استمر دقيقة واحدة فرحا بالانتصار والبدء في تنفيذ الصرف الصحي بالقرية، بعد استرداد قطعة الأرض التي سيقام عليها المشروع من جمعية تنمية المجتمع، بعد سنوات سنوات عديدة من التعنت، مؤكدا أن الأهالي طالبوه بالتدخل لاسترداد الأرض وتنفيذ المشروع.

وأضاف "رفعت"، أن استقبال الأهالي له بالمزمار البلدي والخيول يعد شرفا كبيرا حتى وإن كان ذلك خطرا على صحته، موجها الشكر لهم، ومطالبا المواطنين بضرورة الالتزام بإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وتابع: "بعد تجمع الأهالي بدقيقة واحدة، وصل أعضاء الوحدة المحلية برفقة اللجنة المشكلة منها وهيئة الزراعة بالمنوفية وشركة مياه الشرب، حيث جرى إغلاق الباب ومنع تجمع المواطنين خوفا على سلامتهم".

ولفت إلى أن من يحاولون إثارة الرأي العام ضده تابعين لجماعة الإخوان الإرهابية، موضحا أن توصيل الصرف الصحي بقرية مصطاي يعد نجاحا كبيرا وإنجازا طالب به الأهالي منذ عشرات السنين.