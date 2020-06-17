لمصاب كورونا في العزل المنزلي.. متى يتأكد من تعافيه دون إجراء مسحة؟

الحمى والسعال الجاف المستمر وآلام الجسد وفي بعض الأحيان ضيق النفس، أعراض مختلفة تداهم مصابي فيروس كورونا المستجد، يوصي الأطباء فور الشعور بها بالتزام العزل ومنع الاختلاط بأي شخص آخر من أفراد الأسرة، في حالات العلاج المنزلي، ويعتمد الوقت الذي يتطلبه الشفاء على مدى الإصابة أولا، فبعض المرضى يشفون سريعا، لكن المرض قد يخلف مشاكل دائمة عند البعض.

تساؤلات مختلفة تدور في ذهن مصابي كورونا الخاضعين للعزل المنزلي، بشأن الأعراض التي تطرأ عليهم وتوقيت التعافي ومتى يتأكد المصاب من تعافيه تماما دون إجراء مسحة؟

الدكتور صلاح عيد، أستاذ الصدر، ورئيس قسم بإدارة منشأة القناطر الصحية شرق، يقول في بداية حديثه لـ"الوطن": يتعافى مصاب كورونا تدريجيا بزوال الأعراض نهائيًا سواء السعال أو السخونة أو الأعراض الأخرى، و قد تستغرق 5 أيام لاختفاء الأعراض وقد تمتد لأكثر من ذلك بحسب درجة الإصابة واستجابة كل جسم للعلاج.

يجب أن يستمر المصاب في العلاج إلى اليوم 22 لضمان تعافيه تماما

تمتد فترة علاج مصاب كورونا إلى 14 يوما كاملة، ومن بعد اليوم الرابع عشر، وفي حال زوال الأعراض تماما يمكن أن ينتقل من الإيجابي إلى سلبي، وبحسب تقديرات الصحة العالمية تمتد الفترة من 14 إلى اليوم الـ22 ، ولذلك يفضل أن يستمر المصاب في العزل المنزلي حتى اليوم الثاني والعشرين من العلاج لضمان تعافيه التام.

وأوضح أستاذ الصدر أن المتعافي يمكنه أن يرتدي كمامة ويتبع الإجراءات الوقائية كما هي بعد التعافي، وإن كان أقل عرضة للإصابة مرة آخرى لتكوين أجسام مضادة بالجسم تحميه من العدوى.