قياس حرارة وأكسجين.. أجهزة يحتاجها مرضى كورونا في العزل المنزلي

مع التزايد المستمر في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، أصبح من الصعوبة العثور على أماكن متاحة في مستشفيات العزل التي خصصتها وزارة الصحة للمصابين، ما جعل بعض المرضى المصابون بأعراض متوسطة يلجأون إلى العزل المنزلي دون الحاجة للمستشفى، إلا في حالة تفاقم الأعراض.

وترصد "الوطن" أهم الأجهزة التي يحتاجها مريض العزل المنزلي تجنبًا للعدوى وهي على النحو التالي..

الترمومتر

ويعد الترمومتر أو جهاز قياس الحرارة عن بعد، من الأدوات الطبية التي سيحتاجها مريض كوفيد-19، لمراقبة درجة حرارته خلال فترة العزل المنزلي، خاصةً في الـ72 ساعة الأولى من المكوث في المنزل، دون استخدام أي أدوية مخفضة للحرارة.

ويتراوح سعر الترمومتر الرقمي والديجيتال بين 77 و180 جنيهًا، فيما يتراوح سعر جهاز قياس الحرارة عن بُعد بين 3250 و6500 جنيه.

جهاز قياس نسبة الأكسجين في الدم

ويسبب كورونا انخفاضًا ملحوظًا في مستويات الأكسجين دون ملاحظة المرضى، لتصبح أجهزة قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم بمثابة نظام إنذار مبكر للأشخاص المعرضين بشكل متزايد لخطر الوفاة نتيجة الالتهاب الرئوي الصامت.

ويبدأ سعر الجهاز من 1000 جنيه ويصل إلى 2800 جنيه، ويمكنك الاطلاع على أنواع وأماكن شراء الجهاز من هنــــــا.

جهاز قياس ضغط الدم

مع انتشار فيروس كورونا قد تزداد حالات الإصابة بارتفاع ضغط الدم وذلك بسبب زيادة الاجهاد والتوتر والضغط النفسي التي تزيد بدورها من ارتفاع ضغط الدم، فإذا كان مصاب العزل المنزلي يعاني من ارتفاع ضغط الدم ينبغي التحقق الدوري والمنتظم عن طريق جهاز قياس ضغط الدم بالمنزل.

ويبدأ سعر جهاز قياس ضغط الدم من 400 جنيه ويصل إلى 5000 جنيه حسب ماركة الجهاز المستخدم.

أجهزة مولدات الأكسجين

ومن أبرز ما يعاني منه بعض مرضى العزل المنزلي بفيروس كورونا المستجد، النقص في نسبة الأكسجين في الدم دون أن يشعروا بذلك، إذ أشارت وزارة الصحة إلى ضرورة أن يكون تركيز الأكسجين في الدم أقل من 110 نبضات على الدقيقة، وأن يكون معدل التنفس أقل من 25 مرة على الدقيقة، ما قد يدفعه للاستعانة باسطوانات الأكسجين أو مولدات الأكسجين في المنزل.

ويبدأ سعر مولدات الأكسجين بالصيدليات والشركات الطبية من 9 آلاف جنيه ويصل إلى 36 ألف جنيه حسب حجم المولد وماركة الجهاز، فيما تترواح اسطوانات الأكسجين بين 800 جنيه إلى 2700 جنيه حسب حجم الاسطوانة.

ويمكنك الاطلاع على أسعار المولدات وأماكن الشراء من هنـــــا، وأسعار الاسطوانات من هنـــــــا.

جهاز قياس نسبة السكر

ويعد مريض العزل المنزل الذي يعاني من السكري من بين الأشخاص المعرضين بصورة أكبر لخطر الإصابة بمضاعفات صحية، لذا أوصى الأطباء بأهمية اتخاذ المزيد من الإجراءات للتحكم في مستوى السكر في الدم وإدراة حالتهم الصحية على النحو المطلوب عن طريق أجهزة وأقلام قياس السكر في المنزل.

ويتراوح سعر جهاز قياس السكر متضمنًا الأشرطة بين 170 و600 جنيه.

جهاز التنفس الصناعي نيبوليزر

ويتولى جهاز التنفس الاصطناعي عملية التنفس في الجسم، عندما يتسبب كورونا في الفشل التنفسي إثر التهاب حاد في الرئتين، لذا يحتاج مريض العزل المنزلي لجهاز النيبوليزر لمساعدته في التنفس بشكل أفضل.

ويتراوح سعر جهاز النيبوليزر بين 600 و1500 جنيه حسب ماركة الجهاز.

اقرأ أيضًا: كيفية قياس نسبة الأكسجين في الجسم باستخدام الموبايل