وزيرة التخطيط: نرد على انفعالات النواب بالأرقام

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن نقل الحكومة والوزارات إلى العاصمة الإدارية ستكون عملية تدريجية من خلال نقل مجموعة من الوزارات، مضيفة أنه وفقًا لتوجيهات رئاسية سيكون الحكومة بالكامل في العاصمة الإدارية بحلول 30 يونيو 2021.

وفي تعليقها على انتقاد بعض النواب لأداء الحكومة، قالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON": "ندرك أن الجميع حريص على مصلحة الوطن، وأحيانًا يكون هناك قدر من الانفعالات والتحمل، ونرد على ذلك بالأرقام وما تم تنفيذه على أرض الواقع".

وأضافت: "نفسنا نبقى أحسن دولة في العالم، وأن تكون متوسطات دخل الفرد مرتفعة، ولكن مهم نشوف الجهود التي بذلت وتبذل، والبرلمان شريك أساسي معنا لأجل تحسين الأحوال رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، ولكن من المهم أن نرى ما كنا عليه قبل 3 سنوات وما نحن عليه الآن".