"الصحة": "العجوزة" تسجل ثامن حالة ولادة لسيدة مصابة بكورونا

قالت وزارة الصحة والسكان، إن مستشفى العجوزة سجلت اليوم الحالة الثامنة لولادة قيصرية لمريضة مصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19".

جاء ذلك عندما شعرت الأم بألم الولادة؛ وعلى الفور اجتمع الفريق الطبي المعالج من استشاري النساء واستشاري التخدير وأخصائي الحضانات وفريق تمريض العمليات ليبدءوا الملحمة، وجاءت للحياة مولودة كاملة النمو في حالة استقرار تام والأم في حالة صحية مستقرة جدًا.

وأعلنت وزارة الصحة أنه قد بلغ عدد الإصابات 1567 إصابة، و94 وفاة، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 47856 إصابة، و1766 وفاة، كما أشارت إلى خروج اليوم 401 من المتعافين من الفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12730، بينما بلغ عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا "كوفيد 19" 14144 حالة، من ضمنهم الـ 12730 متعافيًا.