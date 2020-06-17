غواص: استخرجنا 3.5 طن مخلفات من قاع البحر الأحمر في حملة تطوعية

حكى الغواص تامر دعوة تفاصيل قيامه ومتطوعين آخرين بتنظيف قاع البحر في فترة توقف السياحة.

وقال دعوة خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إنهم استغلوا فترة توقف السياحة والطيران وقرروا تقديم خدمة للحياة البيئة وتنظيف قاع البحر، لافتًا إلى أنهم نزلوا للبحر في 4 أيام غوص كل يوم 45 دقيقة.

وأشار إلى أنهم استخرجوا في أول يوم 43 شيكارة وثاني يوم 73 شيكارة، لافتًا إلى أن وزن الشيكارة 50 كيلو، مؤكدًا أنهم بعد نهاية العمل وزنوا ما تم إخراجه فوجدوه 3.5 طن من المخلفات البلاستيكية والصلبة.

وأكد الغواص تامر دعوة أنهم قاموا بهذه الحملة تحت إشراف وزارة البيئة وأن البيئة نبهت عليهم أن أي مخلفات نبتت عليها الشعاب المرجانية لا يرفعوها من مكانها لأنها أصبحت جزءا من النظام البيئي.