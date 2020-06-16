حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة تحت ولاية الإصلاح الزراعي في كفر البطيخ.

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ برئاسة المحاسب متولي حسن محمد حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية أسفرت عن إزالة 3 حالات تعدى على الأرض الزراعية على مساحة 317 متر و إزالة 9 حالات تعدى على أملاك دولة ولاية الإصلاح الزراعي على مساحة 213 متر وتم التقدم ب4 حالات تصالح بناء بدون ترخيص على مساحة 400 متر بقرية البساتين وذلك بالإشتراك مع قوات أمنية من مركز شرطة كفر البطيخ.

يأتي ذلك بناء على تعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بإزالة كافة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص في المهد بمدن وقرى المحافظة.