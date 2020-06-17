صاحبة مبادرة وجبات صحية لمرضى كورونا: "الأكل بتاعنا مصنوع بحب"

قالت نانسي فارس، صاحبة مبادرة وجبات صحية لمرضى كورونا المعزولين منزليا، إنها وبعد حديثها مع أحد زملائها قاما بتدشين صفحة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لتقديم الدعم لمصابي فيروس كورونا: "نمنا وصحينا لقينا بقي عليها 7 آلاف واحد، والأكل بتاعنا مصنوع بحب".

وأضافت "فارس" خلال مداخلة لها عبر "سكاي بي" ببرنامج "من مصر"، والذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، والمذاع على فضائية "CBC"، أن المبادرة وفرت استمارتين للمواطنين سواء بالدعم عبر تقديم الوجبات الجاهزة أو إيصالها: "اللي حابب يشارك معانا أما حد بيطبخ أو حد بيشتري بيشتري خامات طبخ، وأحنا مش بنقبل تبرعات مادية ولكن بنقبل خامات طعام"، موضحة أن الصفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي وبها رقم هاتف يتم التواصل من خلاله بأفراد المبادرة ومن ثم يستطيع التواصل لطلب وجبة أو للتبرع بالخامات.

وأكدت أن المبادرة قامت بإخراج ما يقرب من 3465 وجبة لـ1246 مريضا بفيروس كورونا: "إحنا بنقدملهم أكل لـ3 أيام مع بعض مش كل يوم لوحده"، مشيره إلى أنه وبداية من يوم الغد، تم زيادة 100 شخص من المصابين الراغبين في تسلم وجبات فيروس عندنا 120 متطع واحنا بنطالب شركات التوصيل انهم ينضموا معانا ويوصلوا علشان نقدر نوصل لمنطاق ابعد

وتابعت: "اول متعافية من فيروس كورونا قالت لنا اول ما شفيت أن الرسائل اللي كنا بندعمهم بيها نفسيا أثر عليها جدا وطلبت مننا تنزل تطوع معانا".