تعرف على كيفية مواجهة الشركات للهجمات الإلكترونية المتعلقة بـ كورونا

استغل مجرمو الإنترنت تفشي فيروس كورونا لاستهداف الضحايا المحتملين من خلال رسائل البريد الإلكتروني التصيدية والتطبيقات الضارة ومواقع الويب الزائفة وغيرها، وقد أجبر هذا التوجه شركة جوجل والشركات الأخرى على ابتكار طرق عديدة لمكافحة هذه التهديدات ومنعها.

وترصد "الوطن" في هذا التقرير أبرز الإجراءات التى تكافح بها الشركات التهديدات الإلكترونية المتعلقة بفيروس كورونا:

استخدام الذكاء الاصطناعي: من خلال تنفيذ المراقبة الاستباقية لرسائل البريد الإلكتروني الخبيثة المتعلقة بفيروس كورونا، قالت جوجل: إن معظم التهديدات التي رُصدت ليست جديدة تمامًا، ولكنها تهديدات مُعاد تصميمها لاستغلال المستخدمين الذين يبحثون عن كل شيء متعلق بفيروس كورونا.

ولكن باستخدام الذكاء الاصطناعي (AI)، تحاول أدوات الحماية التي أنشأتها جوجل اكتشاف الهجمات الجديدة تلقائيًا.

وتدمج جوجل التهديدات الجديدة في واجهات برمجة التطبيقات للتصفح الآمن – التي تحمي العديد من منتجات الشركة، مثل: جوجل كروم وجيميل وأندرويد – لإيقافها تلقائيًا، بالإضافة لذلك تتضمن حزمة تطبيقات (G Suite) من جوجل عناصر تحكم متقدمة تُشغل تلقائيًا لرصد عمليات التصيّد والبرامج الضارة.

وتقوم عناصر التحكم هذه بالبحث عن أدلة أمنية معينة في المرفقات، والروابط والصور الخارجية والمحتويات الأخرى في محاولة لوقف التهديدات، الجديدة والمتطورة.

التهديدات المتعلقة بفيروس كورونا على مستوى العالم: بالنظر إلى جميع أنحاء العالم، اكتشفت جوجل زيادة في البرامج الضارة ذات الصلة بفيروس كورونا ورسائل التصيّد والخدع في عدة دول، منها: الهند والبرازيل والمملكة المتحدة بشكل خاص، حيث تستغل هذه التهديدات الموضوعات والاتجاهات المحلية والإقليمية المتعلقة بالفيروس لإغراء المستخدمين والاحتيال عليهم.