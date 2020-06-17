مستشار الرئيس: أول لقاح ضد كورونا خرج من "أكسفورد" ويتم إنتاجه الآن

طمأن الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، الشعب المصري حول مستجدات أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، موضحًا أن مصر تبحث دائما وتتطلع على كل ما يُنشر عن الفيروس وكافة الأبحاث، "أول ما نعرف حاجة جديدة مؤكدة نُعلن عنها فورًا"، وإذا كان شيء مفيد يتم توطينه لدينا في مصر أو يتم استيراده.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، أن هناك بعض الأدوية يتم تصنيعها، فجامعة أكسفورد قامت بعمل أول لقاح لفيروس كورونا ،"فاكسين" أو تطعيم وهو ما يُسمى باللقاح، وقامت الجامعة بالإعلان عن ذلك، وقامت بإعطائه لبعض الشركات الكبرى بتمويل عالمي من أجل تصنيع هذا اللقاح.

وتابع: "متابعين هذا ونتابع أول بأول ونتطلع على ما أفضل شيء من الممكن تطبيقه للوصول إلى افضل نتائج ممكنة في بعض الحالات".